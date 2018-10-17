Спасатели тренировались тушить калужскую высотку

17.10.2018 07:00 250

Учения по тушению пожара на высоте прошли в калужском 17-этажном здании на днях.

По легенде загорелась двухкомнатная квартира на 15 этаже. Вспыхнул неисправный телевизор. Возникла угроза распространения огня на соседние квартиры как сверху, так и снизу, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Тушить возгорание приехали 26 спасателей и 6 спецавтомобилей. Они справились с учебным огнем. При тушении никто не пострадал.