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15 нелегалов выдворили из области и страны за неделю

16.10.2018 21:00 0 93
15 нелегалов выдворили из области и страны за неделю

Приставы за минувшую неделю отправили домой из Калужской области 15 приезжих из Таджикстана и Узбекистана, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба УФССП.

Приезжие нарушили правила пребывания в России. Все они были оштрафованы. Но на этом наказание не закончилось. Нелегальных мигрантов довезли до таможни в одном из столичных аэропортов, посадили на самолет и отправили на родину.

Вернуться в Россию иностранцы смогут не раньше, чем через 5 лет.


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