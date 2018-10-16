15 нелегалов выдворили из области и страны за неделю

16.10.2018 21:00 93

Приставы за минувшую неделю отправили домой из Калужской области 15 приезжих из Таджикстана и Узбекистана, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба УФССП.

Приезжие нарушили правила пребывания в России. Все они были оштрафованы. Но на этом наказание не закончилось. Нелегальных мигрантов довезли до таможни в одном из столичных аэропортов, посадили на самолет и отправили на родину.

Вернуться в Россию иностранцы смогут не раньше, чем через 5 лет.