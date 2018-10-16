Житель Людиново доверил карту подруге и потерял деньги

16.10.2018 19:00 47

Житель Людиново лишился денег, выпивая в компании подруги и ее молодого человека, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина дал подруге карту, сообщил пин-код и попросил купить продукты и спиртное. Затем товарищи решили продолжить отдых в другом месте, пострадавший отстал от парочки и забыл забрать у них карту.

Молодые люди сняли с его счета пять тысяч. Затем девушка еще купила себе краску для волос.

Мужчина понял, что его деньгами пользуются без разрешения, и пошел в полицию. Пару будут судить за кражу.



