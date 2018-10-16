Грабители представились газовиками и украли деньги у старушки

16.10.2018 15:49 176

91-летнюю бабушку на днях ограбили в Обнинске. В квартиру к пенсионерке постучались мужчины в форме работников газовой службы. Они заявили, что занимаются проверкой оборудования.

Пока двое молодых людей «проверяли плиту», третий обшарил сумку пенсионерки и похитил оттуда 60 тысяч рублей.

Старушка поняла, что деньги пропали, после ухода «газовиков» и вызвала полицию, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчин удалось задержать. Подозревают, что лжегазовики ограбили еще одного пенсионера. У того они украли 30 тысяч рублей.

Служители закона думают, что мужчины могли совершить еще несколько похожих преступлений и призывают пострадавших от них обращаться в полицию.