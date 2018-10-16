Предприниматель спрятал от налоговой деньги и был оштрафован

Бывший генеральный директор одного из предприятий Кирова спрятал деньги предприятия на счетах подконтрольных фирм, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба областной прокуратуры.
Предприятие было должно 50 миллионов рублей налогов. Директор фирмы спрятал на «левых» счетах более 60 миллионов рублей. За счет этих средств можно было погасить недоимку.
Бывшего руководителя оштрафовали на 400 тысяч рублей.
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