Памятник, здания и коммуникации в Калуге признаны ничейными

16.10.2018 14:45 159

Список бесхозных объектов пополнился в Калуге, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба городской думы.

Ничейными признали канализационные и водопроводные сети, газопровод. Также в списке недостроенное здание на Сиреневом бульваре и нежилая семиэтажка на Байконуре.

В списке бесхозного имущества и памятник, посвящённый жителям деревень Пучково и Тинино, погибшим в годы Великой Отечественной войны