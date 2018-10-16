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Воду в Калуге отключат для подсоединения нового водовода

16.10.2018 14:21 0 418
Воду в Калуге отключат для подсоединения нового водовода

В среду, 17 октября, в Калуге отключат холодную воду. Засуха настанет из-за присоединения к новому участку водовода.

Воды не будет с 9:00 до 21:00 в домах:

  • улица Салтыкова-Щедрина, 74-141,
  • улица Болдина, 67.

При необходимости к домам подвезут питьевую воду, сообщает пресс-служба Калугаоблводоканала.


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