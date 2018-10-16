Замена лифтов рискует затянуться ещё на месяц

16.10.2018 13:57 145

Работы по замене лифтов в Обнинске затянули, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба администрации наукограда.

- Сроки увеличиваются за счет того, что подрядчику приходится расширять дверные проемы шахт для того, чтобы ими могли пользоваться маломобильные граждане, - заявляет пресс-служба

Закончить ремонт всех лифтов рассчитывают к 12 ноября, но строителей просят поторопиться.

В настоящий момент в Обнинске установлено меньше четверти новых подъемников. Лифты меняют в 45 домах, планируют поставить 161 новое устройство. Пока же работы закончены только в 14 домах, поставлено 38 лифтов.

Подрядчиков просят оптимизирвоать темп работ, перед жителями наукограда извиняются.