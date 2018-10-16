Водителя с поддельными правами поймали в Обнинске

16.10.2018 13:33 175

Инспекторы ДПС на днях остановили автомобиль в Обнинске за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов сотрудники ДПС обнаружили, что водительское удостоверение у шофера напечатано не так, как это делают для прав такого типа.

Поддельность удостоверения подтвердили эксперты, сообщила пресс-служба областного УМВД.

За неправильные документы водителю грозит либо штраф, либо исправительные работы либо арест на полгода.