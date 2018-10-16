Все участники победили в обнинском конкурсе «Молодой учитель»

16.10.2018 11:54 171

Четыре педагога приняли участие в обнинском конкурсе «Молодой учитель-2018», сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба администрации наукограда.

Абсолютным победителем состязания стала Дарья Власова, учитель начальных классов школы №12. Она будет представлять город Обнинск на областном конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание…» в номинации «Молодой учитель».

Но жюри конкурса присудило победы и остальным участникам. Учитель русского языка и литературы из третьей школы Анастасия Сикора лучшая в номинации «Целеустремлённость и педагогическая перспектива»; учитель начальных классов Татьяна Фахтиева победила в номинации «Стремление и педагогический поиск», педагог дополнительного образования Анна Рачковская выиграла в номинации «Творчество и вдохновение».