Мошенница получила 5 тысяч на лечение несуществующего ребенка

16.10.2018 11:38 285

Жительница Обнинска на днях подошла к мужчине на улице у одного из домов и представилась его соседкой. Женщина пожаловалась на бедность и попросила денег на лечение ребенка, который якобы лежит в областной больнице.

Доверчивый мужчина дал мнимой соседке 5 тысяч рублей. Но после ее ухода он понял, что стал жертвой мошенницы, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали обманщицу. Ей оказалась 30-летняя судимая женщина.