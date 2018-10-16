Мошенница получила 5 тысяч на лечение несуществующего ребенка

Жительница Обнинска на днях подошла к мужчине на улице у одного из домов и представилась его соседкой. Женщина пожаловалась на бедность и попросила денег на лечение ребенка, который якобы лежит в областной больнице.
Доверчивый мужчина дал мнимой соседке 5 тысяч рублей. Но после ее ухода он понял, что стал жертвой мошенницы, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Полицейские задержали обманщицу. Ей оказалась 30-летняя судимая женщина.
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