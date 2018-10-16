Угонщик попытался зарезать полицейских

16.10.2018 10:22 128

Сотрудники ДПС в Кирове на днях попытались остановить иномарку, похожую на угнанную ранее, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба областного УМВД.

Водитель требования инспекторов проигнорировал и поехал мимо. Полицейские прыгнули в патрульную машину и погнались за нарушителем.

Пытаясь сбежать, угонщик не справился с управлением, вылетел в кювет, выбежал из машины и рванул в сторону леса. Инспекторы догнали мужчину. Тогда водитель достал нож и кинулся с ним на сотрудников. Но его удалось обезвредить.

Задержанному 49 лет. Возбуждено уголовное дело.