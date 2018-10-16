Обнинские девушки-ученые завоевали президентские гранты

16.10.2018 10:01 93

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Гранты на дальнейшие исследования получили: старший научный сотрудник МРНЦ имени А.Ф.Цыба Екатерина Евстратова, а также старший и младший научные сотрудники МНИОИ имени П.А. Герцена Ирина Ребрикова и Анна Сухотько.

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