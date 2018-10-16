Обнинские девушки-ученые завоевали президентские гранты

Трое молодых ученых из Обнинска выиграли федеральный конкурс президентских грантов, сообщила во вторник, 16 октября, пресс-служба наукограда.
По стечению обстоятельств все победительницы — девушки, занимающиеся медицинской наукой.
Гранты на дальнейшие исследования получили: старший научный сотрудник МРНЦ имени А.Ф.Цыба Екатерина Евстратова, а также старший и младший научные сотрудники МНИОИ имени П.А. Герцена Ирина Ребрикова и Анна Сухотько.
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