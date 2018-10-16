Квартира сгорела ночью на Малинниках

16.10.2018 08:33 397

В понедельник, 15 октября, ночью загорелась квартира на калужской улице Радищева на Малинниках.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:33. К тушению пожара приступили 10 человек и четыре спецавтомобиля.

Огонь погасили, никто в результате пожара не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Причины возгорания устанавливаются.