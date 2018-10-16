Женщина отдохнула в баре на всю сумку

16.10.2018 08:24 640

Жительница Людиново на днях лишилась сумки с вещами во время отдыха в ночном баре.

Она на несколько минут вышла из бара и оставила сумку возле столика под верхней одеждой. В этот момент ее и украл местный житель.

В сумке были 1300 рублей наличными, телефон за 13 тысяч и три банковские карты. Телефон преступник продал за 300 рублей, а вот снять деньги не смог: не подобрал пин-коды.

За кражу мужчине грозит до двух лет.