В центре Калуги в двух домах отключат свет

15.10.2018 17:48 75

Во вторник, 16 октября, ремонтные работы пройдут на энергооборудовании по нескольким калужским адресам.

Так, на площади Мира, 2, электричества не будет с 9:00 до 18:00, а в доме 31 по улице Московской – с 9:00 до 13:00.