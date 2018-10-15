В центре Калуги в двух домах отключат свет

Во вторник, 16 октября, ремонтные работы пройдут на энергооборудовании по нескольким калужским адресам.
Так, на площади Мира, 2, электричества не будет с 9:00 до 18:00, а в доме 31 по улице Московской – с 9:00 до 13:00.
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