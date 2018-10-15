Космический фестиваль «Земля – Луна, Калуга – Марс» прошел в нашем городе

15.10.2018 20:00 76

С 11 по 13 октября в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского прошел техно-фестиваль космической тематики для школьников «Земля – Луна, Калуга – Марс».

В течение трех дней калужские школьники собирали роботов с дистанционным управлением на мастер-классах «Практическая робототехника», а также занимались на VR-тренажерах «Лунный модуль», «Стыковка», «Обычная жизнь обычных космонавтов» и других, не менее увлекательных.

Самые активные участники встретились со специалистами Космоцентра ЦПК им. Ю.А.Гагарина, которые рассказали о жизни на орбите.

Всего фестиваль насчитал 1750 участников, сообщила пресс-служба Управления образования Калуги.