Приехавший «решать вопрос» с приставами алиментщик лишился машины прямо в управлении

15.10.2018 21:06 66

Житель Тарусы накопил долгов по алиментам на 65 000 рублей, сообщила 15 октября пресс-служба областного УФССП России.

Приставы наложили запрет на регистрационные действия с имуществом должника, но он сумел обойти это и продал свой автомобиль. Покупатель был неприятно удивлен, получив отказ в постановке на учет приобретения, и поговорил с продавцом в жесткой форме.

На следующий день тот явился в отдел ФССП договариваться об отмене запрета. Судебный исполнитель обратил внимание, что должник приехал на новом авто и тут же арестовал его, отправив алиментщика домой пешком. Не прошло и недели, как нерадивый папаша изыскал всю сумму на покрытие долга перед ребенком, заплатив еще и 5 тысяч исполнительного сбора.