В Обнинске повязали банду лжегазовиков, грабивших пенсионеров

16.10.2018 08:00 197

В Обнинске полиция задержала несколько человек, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил obninsk.name представитель ОМВД России по городу Обнинску.

Ранее мы неоднократно сообщали о случаях ограбления стариков под предлогом проверки газового оборудования в их квартирах. Как правило, после того как «специалисты газовых служб» уходили, пенсионеры обнаруживали пропажу своих сбережений.

Пока идет следствие, личности преступников не раскрываются.