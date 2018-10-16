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Иностранцы предлагали сотни тысяч рублей и гаджеты в качестве взятки

16.10.2018 07:00 0 191
Иностранцы предлагали сотни тысяч рублей и гаджеты в качестве взятки

Калужское региональное следственное управление СК России 15 октября сообщило о росте числа коррупционных преступлений, связанных с вопросами нелегальной миграции.

Так, в июле молодой иностранец пытался дать взятку инспектору управления по вопросам миграции УМВД. Он хотел уладить вопрос о продолжении трудовой деятельности в качестве продавца палатки в Малоярославце.

Аналогичные факты выявлялись в Боровске, Жиздре, Калуге, Тарусском районе, где нелегально трудились граждане Средней Азии, Ближнего Востока и Китая. Они занимались выращиванием овощей и готовкой выпечки. Сотрудникам правоохранительных органов предлагали не только десятки и сотни тысяч рублей, но и iPhone X.


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