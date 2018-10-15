«Форд» не уступил дорогу «Ниве», пострадали трое

15.10.2018 16:20 155

В субботу,13 октября, ночью произошло ДТП на улице Железняки в Калуге.

Водитель автомобиля «Форд», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ниве». Водитель внедорожника двигался по главной дороге в сторону улицы Гурьянова.

В результате аварии пострадали 3 человека: водитель и пассажир «Нивы» получили повреждения грудной клетки, а виновник аварии отделался ушибом правой кисти, сообщает УМВД России по г. Калуге.