За взятку в 20 тысяч иностранцу грозит полуторамиллионный штраф

15.10.2018 16:03 136

29-летний приезжий из Средней Азии, не имеющий российской регистрации, попался на даче взятки сотруднику полиции, сообщает 15 октября пресс-служба калужского регионального управления следственного комитета России.

Пытаясь спасти своего брата от миграционной проверки, он передал полицейскому 20 700 рублей.

Как оказалось, передача происходила под контролем оперативников, взяткодателя задержали с поличным и взяли под стражу. Теперь ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы.