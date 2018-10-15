В столкновении иномарки и внедорожника пострадали люди

15.10.2018 14:05 143

Сегодня около полудня в Перемышльском районе произошло ДТП.

На сороковом километре автодороги «Калуга-Козельск», в районе деревни Покровка столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и «Рено Сценик».

В аварии пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обстоятельства происшествия и тяжесть полученных пострадавшими травм уточняется специалистами, работающими на месте.