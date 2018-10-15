Водитель сбил ребенка и скрылся

15.10.2018 13:43 219

В субботу 13 октября произошло ДТП на автодороге «Оболенское-Ратманово-Потресово».

Неустановленный водитель. Двигаясь со стороны деревни Потресово в село Оболенское, наехал девятилетнего мальчика, идущего по дороге в сопровождении взрослого. Пострадавший мальчик получил многочисленные ушибы.

Сбив ребенка, водитель поехал дальше, скрывшись с места происшествия, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.