В столкновении «семерки» с грузовиком пострадал человек

15.10.2018 13:16 165

Сегодня, 15 октября, в Жуковском районе произошло ДТП.

В деревне Воробьи на улице Московской столкнулись автомобили ВАЗ 2107 и «Хино».

В результате аварии пострадал человек, бригада медиков оказала ему помощь. Тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции. Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели областного МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.