Год тюрьмы получила женщина за дачу взятки полицейскому

15.10.2018 12:57 215

Гражданка Китая, проживающая в Жуковском районе, на днях осуждена за попытку дачи взятки полицейскому.

Представляя интересы своего работодателя, осужденная предложила сотруднику полиции 50 000 рублей за уход компании от ответственности за незаконное трудоустройство иностранного гражданина, а также за информирование о грядущих миграционных проверках. После передачи денег китаянка была задержана на месте преступления.

Суд приговорил женщину к одному году колонии общего режима, сообщает пресс-службы прокуратуры Калужской области.