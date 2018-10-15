Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 15 октября
$ 65.98 0.80
76.50 0.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Год тюрьмы получила женщина за дачу взятки полицейскому

15.10.2018 12:57 0 215
Год тюрьмы получила женщина за дачу взятки полицейскому

Гражданка Китая, проживающая в Жуковском районе, на днях осуждена за попытку дачи взятки полицейскому.

Представляя интересы своего работодателя, осужденная предложила сотруднику полиции 50 000 рублей за уход компании от ответственности за незаконное трудоустройство иностранного гражданина, а также за информирование о грядущих миграционных проверках. После передачи денег китаянка была задержана на месте преступления.

Суд приговорил женщину к одному году колонии общего режима, сообщает пресс-службы прокуратуры Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В столкновении иномарки и внедорожника пострадали люди 15.10.2018 14:05

Водитель сбил ребенка и скрылся 15.10.2018 13:43

В столкновении «семерки» с грузовиком пострадал человек 15.10.2018 13:16

Ветерану наладили отопление после вмешательства прокуратуры 15.10.2018 12:41

Север и центр Калуги ждут трудности с водой 15.10.2018 12:12

Виновник аварии в Козельском районе скрылся с места происшествия 15.10.2018 11:58

За прошедшие выходные на дорогах области погибли двое 15.10.2018 11:41

79 человек поступило в больницы области с гриппом и ОРВИ 15.10.2018 11:19

Наркодилера с партией героина задержали в Обнинске 15.10.2018 11:08

Мошенники увели партию товара на 1 700 000 из-под носа покупателей 15.10.2018 10:09


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Как выбрать тепловентилятор: тип нагревателя, мощность, функционал

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

Способы поиска выгодных вакансий: рекомендации от JobSavior

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.