Ветерану наладили отопление после вмешательства прокуратуры

15.10.2018 12:41 163

В Дзержинском районе после жалобы в прокуратуру отремонтировали систему отопления в квартире ветерана Великой Отечественной войны, сообщила 15 октября пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что отопительные приборы в доме пенсионера не соответствуют строительным нормам и должного температурного режима в помещении не обеспечивали.

Прокуроры предупредили главу администрации района о нарушениях, которые были устранены: отопительную систему ветерану отремонтировали, а виновное должностное лицо привлекли к ответственности.