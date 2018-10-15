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Ветерану наладили отопление после вмешательства прокуратуры

15.10.2018 12:41 0 163
Ветерану наладили отопление после вмешательства прокуратуры

В Дзержинском районе после жалобы в прокуратуру отремонтировали систему отопления в квартире ветерана Великой Отечественной войны, сообщила 15 октября пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что отопительные приборы в доме пенсионера не соответствуют строительным нормам и должного температурного режима в помещении не обеспечивали.

Прокуроры предупредили главу администрации района о нарушениях, которые были устранены: отопительную систему ветерану отремонтировали, а виновное должностное лицо привлекли к ответственности.


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