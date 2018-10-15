Виновник аварии в Козельском районе скрылся с места происшествия

15.10.2018 11:58 187

В воскресенье, 14 октября, на дороге Козельск-Стекольный Завод произошло ДТП.

Автомобиль ВАЗ 11183, двигаясь из Козельска в сторону деревни Дешовка, не справился с управлением и, вылетев на полосу встречного движения, врезался в «Ладу» 13-й модели.

Водитель «Лады» пострадал в столкновении: с травмами головы и сотрясением мозга он госпитализирован. Виновник аварии с места происшествия скрылся, сообщает ОМВД России по Козельскому району.