За прошедшие выходные на дорогах области погибли двое

15.10.2018 11:41 61

За прошедшие выходные, с 12 по 14 октября, на дорогах Калужской области 2 человека погибли, а 19, в том числе ребенок, получили различные травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявили 1222 нарушения Правил дорожного движения. Так, 49 водителей сели за руль в нетрезвом виде и столько же человек нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 193 пешехода-нарушителя переходили улицу в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.