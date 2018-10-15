За прошедшие выходные на дорогах области погибли двое

За прошедшие выходные, с 12 по 14 октября, на дорогах Калужской области 2 человека погибли, а 19, в том числе ребенок, получили различные травмы.
Сотрудниками Госавтоинспекции выявили 1222 нарушения Правил дорожного движения. Так, 49 водителей сели за руль в нетрезвом виде и столько же человек нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 193 пешехода-нарушителя переходили улицу в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.
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