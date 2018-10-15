79 человек поступило в больницы области с гриппом и ОРВИ

15.10.2018 11:19 89

Уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Калужской области на 15 октября не превышен и соответствует сезонным значениям, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего за прошедшую неделю по области зарегистрировано 6393 случая ОРВИ. Это чуть меньше, чем на предыдущей.

По данным пресс-службы ведомства, с 8 по 15 октября 79 больных респираторными инфекциями и гриппом попали в больницы области