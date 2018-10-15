Мошенники увели партию товара на 1 700 000 из-под носа покупателей

15.10.2018 10:09 192

Мошенничество произошло на днях в Обнинске.

Бизнесмены договорились с фирмой, торгующей техническими автомобильными маслами, о поставке товара. Внеся предоплату в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, покупатели приехали за товаром, но на складе выяснилось, что товар уже был отгружен неизвестным лицам, представившимся доверенными лицами заказчика.

Поняв, что мошенники прознали об отгрузке и завладели оплаченным товаром, потерпевшие обратились в полицию.

Органы охраны правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД.