Из пруда вынесли металла на 138 000 рублей

15.10.2018 09:57 312

Житель Боровского района недавно обнаружил пропажу металлической установки для подачи воды в пруд, сообщает 15 октября пресс-служба областного УМВД.

Подозревая, что злоумышленники могли сдать ее на металлолом, мужчина поспешил в скупку и увидел там свое имущество. Владелец обратился в полицию.

Похитители вскоре нашлись: трое молодых людей заприметили пусковую систему в пустом пруду и демонтировали ее, прихватив заодно запасную трубу и шлагбаум. Находку они сдали в скупку металла, причинив хозяину ущерб на 138 000 рублей.

Большую часть похищенного удалось вернуть законному владельцу, а воришкам грозит до пяти лет тюрьмы.