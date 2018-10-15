Грабителю за 3 тысячи грозит 7 лет

15.10.2018 09:42 227

Работница калужского магазина заявила в полицию об ограблении, сообщает 15 октября пресс-служба регионального УМВД.

В конце сентября в помещение торговой точки зашел неизвестный и силой отобрал у женщины 3250 рублей, большая часть из которых были ее собственные средства.

Полицейские вскоре задержали грабителя, им оказался ранее судимый житель Тульской области. Ему придется отвечать перед судом по статье «Грабеж», максимальное наказание по ней - семь лет лишения свободы.