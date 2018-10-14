В Обнинске мотоциклист пострадал в столкновении с «Ниссаном»

14.10.2018 14:31 141

Сегодня около полудня в Обнинске произошло ДТП.

На пересечении улиц Курчатова и Королева автомобиль «Ниссан» столкнулся с мотоциклом «Хонда».

В результате аварии пострадал мотоциклист, ему оказана помощь медицинской бригадой. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.