В Людиново повязали воришек при попытке украсть трубы

14.10.2018 13:17 206

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

В подвале они попытались украсть водопроводные трубы, но им помешало появление сотрудников полиции. Стражи порядка завели уголовное дело за покушение на кражу муниципального имущества, воришек ждет суд, сообщает МОМВД России «Людиновский»

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!