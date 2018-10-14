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В Людиново повязали воришек при попытке украсть трубы

14.10.2018 13:17 0 206
В Людиново повязали воришек при попытке украсть трубы

Двое молодых людей проникли в заброшенный дом в Людиново.

В подвале они попытались украсть водопроводные трубы, но им помешало появление сотрудников полиции. Стражи порядка завели уголовное дело за покушение на кражу муниципального имущества, воришек ждет суд, сообщает МОМВД России «Людиновский»

 


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