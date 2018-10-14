Зачинщику драки грозит 2 года тюрьмы

14.10.2018 09:34 297

Против жителя Малоярославецкого района возбудили уголовное дело за драку.

Между соседями произошел конфликт. 50-летний мужчина скоро перешел от слов к делу, ударив 20-летнего оппонента по голове металлической палкой. Пострадавший драку продолжать не стал и сразу обратился в больницу. Медики, обработав ему рану на голове, вызвали полицию. Опросив пострадавшего молодого человека, полицейские поехали к нападавшему. Тот не стал отпираться, заявив, что конфликты у них с соседом бывают регулярно и в этот раз он не справился с эмоциями.

Несмотря на раскаяние и извинения, принесенные нападавшим юноше, ему грозит 2 года лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.