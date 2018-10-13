Чтобы избежать наказания за аварию мужчина попытался обмануть полицию

13.10.2018 19:00 303

Житель Жуковского района заявил в полицию об угоне принадлежавшего ему автомобиля.

Однако полицейские выяснили, что заявитель недавно стал виновником аварии, после которой скрылся. Чтобы избежать ответственности он бросил автомобиль в удаленном месте и поспешил в полицию жаловаться на его пропажу.

Так как при подаче заявления мужчина был письменно предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, то даже явка с повинной не спасла его от уголовного дела за дачу ложных показаний, сообщает пресс-служба регионального УМВД.