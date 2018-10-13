Несовершеннолетние воришки попались на краже алкоголя

13.10.2018 14:48 354

Трое молодых людей зашли в супермаркет за алкоголем, однако оплачивать его в их планы не входило.

Сложив в рюкзак три приглянувшихся бутылки, они озаботились закуской и взяли пачку чипсов. Пока один из приятелей расплачивался за нее на кассе, двое других благополучно вынесли краденое из магазина.

Однако похитители не учли того, что в крупных торговых точках работают камеры видеонаблюдения. Именно они помогли вычислить личность воришек.

Увы, на момент задержания ребята не достигли совершеннолетия, поэтому полицейские прекратили уголовное преследование и теперь будут ходатайствовать перед судом о принудительных мерах воспитательного воздействия, сообщает пресс-служба областного УМВД.