Бабушкины сбережения подменили на купюры банка приколов

13.10.2018 09:36 518

91-летняя жительница Обнинска впустила в дом неизвестного, представившегося соцработником.

В ходе беседы мужчина попросил пенсионерку разменять ему крупные купюры, та достала свои сбережения и отдала ему в руки. После непродолжительных манипуляций, соцработник вернул деньги бабушке. На следующий день старушка обнаружила, что 70 тысяч рублей, хранимые ею на черный день, превратились в купюры банка приколов.

Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества и разыскивает шутника, подменившего бабушкины деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.