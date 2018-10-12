Пенсионерка потерялась по дороге со станции

12.10.2018 20:50 116

66-летнюю женщину ищут под деревней Фелисово Ферзиковского района, сообщили в пятницу, 12 октября, в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».

В четверг, 11 октября, женщина лесной дорогой пошла домой в деревню с железнодорожной станции и заблудилась.

Женщина ростом 165 см, плотного телосложения с каштановыми волосами до плеч и голубыми глазами. Она была одета в темно-синюю куртку с белыми манжетами на рукавах и воротнике и черные брюки.