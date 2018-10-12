«Семерка» столкнулась с «Девяткой» в Товарково, один погиб и пострадали двое

12.10.2018 18:21 214

ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109 столкнулись в пятницу, 12 октября, в поселке Товарково в 17:08.

В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного областного управления МЧС. Ликвидировали последствия ДТП 9 человек: 4 спасателя, скорая и ГИБДД.

Как уточняют пользователи группы «Калуга Жесть» в результате аварии один человек погиб, еще двоих отвезли в больницу.