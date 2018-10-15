Мать села на полгода за долги по алиментам

15.10.2018 08:00 224

Алиментщица из Жуковского района накопила долг перед сыном почти на миллион рублей, сообщила 15 октября пресс-служба управления судебных приставов.

Ребенку сейчас 13 лет, мать его лишена родительских прав, и мальчик живет в приемной семье. Родительница же пьет и ведет аморальный образ жизни.

Приставы пытались бороться с женщиной различными способами, ее уже приговаривали к исправительным работам. Не помогло. В итоге матери-кукушке дали 6 месяцев реального заключения.