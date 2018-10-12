150 деревьев высадили на поле в Турынино

12.10.2018 21:00 43

В пятницу, 12 октября, сотрудники муниципального предприятия высадили в калужском Турынино-3 150 деревьев.

На поле, которое до этого пустовало, посадили аллею из лип и кленов.

Акция по высадке деревьев прошла в в рамках федеральной программы «Живи лес», сообщила пресс-служба городской управы