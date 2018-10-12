Площадь лесных пожаров стала больше в 5 раз в этом году

12.10.2018 19:00 110

Пожароопасный период в Калужской области завершился, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

За этот год сгорело 46,6 га лесов. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. В области произошло 7 природных пожаров: по два очага в Козельском и Жуковском районах и одному очагу в Кировском и Малоярославецком районах, а также в Калуге.

Торфяных пожаров в области не было.

За сжигание сухой растительности оштрафованы 100 человек, 35 должностных лиц и 6 представителей органов местной власти.



