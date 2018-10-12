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Мемориальную доску Павлу Рыженко открыли в калужской школе

12.10.2018 16:36 0 110
Мемориальную доску Павлу Рыженко открыли в калужской школе

Мемориальную доску Павлу Рыженко открыли в пятницу на стене школы №28 в Калуге. В ней в свое время учился заслуженный художник.

В школе также работает галерея картин Павла Викторовича. А его творчество используют не только на ИЗО, но и на истории и обществознании, основе культур России, и даже на физике при изучении диффузии и других взаимодействий красок и пигментов, сообщила пресс-служба городской управы.

Павел Викторович Рыженко родился в 1970 году в Калуге, умер в Москве в 2014 году. Заслуженный художник России, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества, мастер Студии военных художников имени М. Грекова. Под его руководством создана диорама «Великое стояние на реке Угре в 1480 году», размещенная во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Написал немало картин, посвященных отечественной истории.


 


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