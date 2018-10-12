Выбраны лучшие работники почты

12.10.2018 16:20 159

Итоги профессионального конкурса подвели на почте в пятницу, 12 октября.

Лучшим начальником отделения стала работница почтамта №18 Елена Кисенкова, второе место у руководительницы Товарковского отделения №2 Евгении Федоровой, третье — у начальницы калужского отделения №25 Валентины Кветкаускене.

Выбрали и лучших операторов почты. Первое место у сотрудницы кондровской почты Елены Амбросимовой, второе — у калужского почтальона Анны Цветковой, третье - у Людмилы Чузовой из Жиздры.

Отметим, что участвовать в конкурсе разрешили только работникам, которых хвалили посетители почты.