Пьяный мигрант пытался угнать авто на глазах у хозяйки

12.10.2018 15:29 296

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья пытался угнать автомобиль во дворе дома в Кондрово, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба областного УМВД.

Хозяйка ненадолго оставила машину с открытой дверью и ключами зажигания в замке. Незнакомый мужчина подошел к авто, сел и попытался уехать. Пока он разворачивался, женщина вызвала полицию и выдернула ключи из замка зажигания своей машины.

Выяснилось, что несостоявшийся угонщик был пьян.

Ему грозит до 5 лет заключения.