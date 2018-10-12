Пьяный мигрант пытался угнать авто на глазах у хозяйки

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья пытался угнать автомобиль во дворе дома в Кондрово, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба областного УМВД.
Хозяйка ненадолго оставила машину с открытой дверью и ключами зажигания в замке. Незнакомый мужчина подошел к авто, сел и попытался уехать. Пока он разворачивался, женщина вызвала полицию и выдернула ключи из замка зажигания своей машины.
Выяснилось, что несостоявшийся угонщик был пьян.
Ему грозит до 5 лет заключения.
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