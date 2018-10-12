Директору управляющей компании дали срок и скостили штраф

12.10.2018 15:13 233

Директор Калужской управляющей компании получил реальный срок за взятку и коммерческий подкуп, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

32-летний начальник дал взятку в 110 тысяч рублей начальнику отдела технадзора, чтобы беспрепятственно сдать выполненные работы. Также руководитель получил 377 тысяч в качестве коммерческого подкупа от руководителя одной из фирм. За эти деньги директор УК заключил с подрядчиком договор на замену электропроводки и беспрепятственный прием и оплату работ.

Кроме этого начальник похитил 3,7 миллиона рублей, принадлежащих управляющей компании.

Первоначально суд приговорил руководителя к штрафу в 2,5 миллиона, но прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий. Апелляционный суд дал директору 2 года колонии общего режима и 500 тысяч штрафа.