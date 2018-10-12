Виртуальный концертный зал откроют посвященным Чайковскому концертом

12.10.2018 14:35 145

В понедельник, 15 октября, в Калужской областной филармонии откроется виртуальный концертный зал, сообщили организаторы.

В 19:00 в фойе на втором этаже пройдет трансляция концерта «Чайковский, письма к тебе…» Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

Вход на концерт будет свободным.

Виртуальные концертные залы создают по всей стране. В них будут показывать лучшие выступления с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также специальные программы, рассчитанные на детскую аудиторию. Трансляция будет проходить в прямом эфире с центральных концертных площадок.