Виртуальный концертный зал откроют посвященным Чайковскому концертом

В понедельник, 15 октября, в Калужской областной филармонии откроется виртуальный концертный зал, сообщили организаторы.
В 19:00 в фойе на втором этаже пройдет трансляция концерта «Чайковский, письма к тебе…» Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.
Вход на концерт будет свободным.
Виртуальные концертные залы создают по всей стране. В них будут показывать лучшие выступления с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей, а также специальные программы, рассчитанные на детскую аудиторию. Трансляция будет проходить в прямом эфире с центральных концертных площадок.
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