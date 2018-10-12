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Инспектора ДПС, который пытался «обелить» коллегу, грозят уволить

12.10.2018 14:31 0 787
Инспектора ДПС, который пытался «обелить» коллегу, грозят уволить

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника ДПС, покрывавшего коллегу-взяточника, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи уверены, что инспектор специально давал ложные показания на суде. Несмотря на его слова, его коллегу признали виновным. Показания полицейского сочли недостоверными, так как они опровергались другими свидетелями.

Инспектору ДПС за заведомо ложные показания грозит либо штраф, либо арест, либо обязательные работы. Если его признают виновным, то у него будет судимость, и с работой в ГИБДД полицейскому придется расстаться.


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